(21 декабря-17 января 2017 года, обновления-каждую среду) «СОЛДАТЫ» (Soldier Boyz), 1995

Вьетнам. Отрядом национального фронта освобождения во главе с бандитом Вином Мо сбит самолет ООН, доставлявший гуманитарную помощь местным жителям. В живых остается только девушка Габриэлла, дочь богатого американского бизнесмена. А спасти ее может только майор Ховард Толивер, работающий надзирателем в тюрьме, куда бизнесмен и приходит вместе с отставным генералом… «ДУРНАЯ СЛАВА» (Infamous), 2006

Детективы полиции Кэл Брюнер и Джек Фарнхэм расследуют дело об ограблении банка. Наши герои выходят на след и расставляют ловушку преступникам. Во время погони один из грабителей погибает. Возле его трупа детективы обнаруживают крупную сумму похищенных денег. Они решают присвоить деньги. Дело в том, что Кэл недавно познакомился с очаровательной, но требовательной девушкой… «КЛУБ КОТТОН» (The Cotton Club), 1984

Биографический фильм, рассказывающий об американском гангстере германо-еврейского происхождения Артуре Флегенхеймере (1902-1935), известного под прозвищем Голландец Шульц, который занимался бутлегерством и организацией лотерей. Рассказ ведется от третьего лица, которое оказалось в окружении гангстера (как и аналогичном фильме «Билли Батгейт», 1991)… «КРАСНЫЙ СКОРПИОН-2» (Red Scorpion-2), 1995

В Лос-Анджелесе появляется и быстро укрепляет свои позиции крайне правое движение фашистского толка, вынашивающее планы мирового господства. Правительство предпринимает попытку внедрить в него одного из лучших агентов спецслужб Ника Стоуна. Это задание оказывается очень опасным: первая же попытка едва не стоит жизни Нику и его подразделению… «ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР 109» (PT 109), 1963

Вторая мировая война. На военную базу американцев в Тихом океане прибывает молодой лейтенант Джон Кеннеди и получает под свое командование торпедный катер. Начинаются рутинные военные будни, во время которых катер выходит в океан для патрулирования. Но однажды катер наталкивается на японский корабль, который подбивает его. Кеннеди и его матросы доплывают до близлежащего острова… «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (Ruthless), 1948

Богатый филантроп Хорас Вендиг утраивает пышный прием, на котором его друг Вик Ламбдин рассказывает историю жизни миллионера…Детство у Хораса было безрадостным, ибо он был сиротой. Вик был его лучшим другом. Однажды Хорас вытаскивает из реки тонувшую девочку Марту. Богатые родители Марты в благодарность решают усыновить Хораса, а когда тот подрастает, то отправляют его учиться… «КРАСНЫЙ СКОРПИОН» (Red Scorpion), 1988

Солдат Николай Раченко-гордость элитного отряда спецназа, идеальная машина смерти на службе у высшего военного руководства СССР. В обстановке абсолютной секретности бесстрашный боец получает рискованное задание: устранить в далекой африканской стране лидера повстанцев, бросившего вызов коммунистам. Николай не привык обсуждать приказы: в диких пустошах среди первобытных племен… «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕЦ» (Sci-Fighter), 2004

Полицейский Джек Танака должен войти в виртуальную боевую игру, чтобы спасти своего сына Брэда, чье сознание находится там в ловушке. Боевой путь нашего героя проходит сквозь смертоносные лабиринты и уровни. С помощью агента ФБР Эндрю Дина, программного гения доктора Джеймса Танаки и девушки по прозвищу Белый Дракон наш герой достигнет своей цели… «КАК ОГРАБИТЬ БАНК» (How to Rob a Bank), 2007

Молодой парень Джинкс, разочаровавшийся из-за несправедливости мира, совершенно случайно оказывается в подвале банка, запертый вместе с Джессикой, служащей банка, уставшей от однообразия жизни. Внезапно некая банда совершает налет на банк, и теперь Джинксу приходится лавировать между грабителями и полицией, дабы спасти себя, девушку и выручить немного денег… «АЙК: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (Ike: Countdown to D-Day), 2004

Биографический фильм, рассказывающий о подготовке вторжения союзников в Европу во время Второй мировой войны. Морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года (так называемый D-Day) в Нормандии, началась с высадки 156 тысяч солдат. Их поддерживали 195 тысяч моряков с привлечением 7 тысяч боевых и транспортных судов всех типов и видов… «КИБОРГ-ОХОТНИК-2» (Cyber-Tracker-2), 1995

Офицер полиции Эрик Филипс из телевизионных новостей узнает о том, что его жена-журналистка Конни застрелила на пресс-конференции губернатора города. Наш герой понимает, что Конни не могла этого сделать, а значит, что ее заменили андроидом, а саму женщину похитили террористы. Эрик отправляется на поиски жены, пока его начальство выпускает на волю другого андроида… «ЭКСТАЗИ» (Go), 1999

Незамысловатая история нескольких обыкновенных подростков, рассказанная с трех разных точек зрения…Кассирша супермаркета Ронна отчаянно нуждается в деньгах, чтобы заплатить за квартиру. По окончании рабочего дня ее коллега Саймон предлагает ей свою смену, так как ему нужно уехать в Лас-Вегас на мальчишник. Ронна получает наличные деньги и возвращается к кассе… «КИНСИ» (Kinsey), 2004

Биографический фильм, рассказывающий об американском биологе и сексологе, профессоре энтомологии и зоологии, основателе института по изучению секса, пола и воспроизводства человека Альфреде Чарльзе Кинси (1894-1956). Исследования Кинси в области человеческой сексуальности глубоко затронули культурные и социальные ценности в США и других странах… «АЛИБИ ДЛЯ УБИЙСТВА» (Shield for Murder), 1954

Суровый лейтенант полиции Барни Нолан в припадке бешенства убивает букмекера и крадет из его офиса 25 тысяч долларов. Но полицейский слишком поздно замечает, что невольной свидетельницей его преступления стала немая девушка Патти. Наш герой начинает охоту за девушкой, намереваясь убить и ее, но Патти оказывается не таким простым орешком… «НАПРЯЖЕНИЕ» (Suspense), 1946

Владелец ледового шоу Фрэнк Леонард находится в творческом кризисе, который угрожает уничтожить его бизнес. Чтобы оживить свое шоу, в котором главную скрипку исполняет его жена Роберта, бизнесмен нанимает нового менеджера Джо Моргана. Тот предлагает несколько новых идей, и шоу получает новый толчок. Но вскоре Фрэнк начинает замечать, что Джо уделяет слишком много внимания его жене… «ХОЛМЫ ГНЕВА» (The Angry Hills), 1959

1941 год. Незадолго до того, как фашистские войска вторглись в Грецию, в Афинах оказывается американский военный корреспондент Майк Моррисон. В его руки попадает список с именами лидеров греческого подполья, который он соглашается передать за вознаграждение британской разведке. За втянутым в политические игры журналистом начинает охоту глава местного гестапо Конрад Хайслер… «ДЕСЯТЬ СЕКУНД ДО АДА» (Ten Seconds to Hell), 1959

Заканчивается Вторая мировая война. Шестеро немцев-солдат возвращаются из лагеря для военнопленных в разрушенный бомбардировками Берлин. В городе под завалами осталось еще много неразорвавшихся бомб, поэтому саперы требуются очень сильно. Наши герои, у которых нет ни жилья, ни денег, решают наняться на место недавно подорвавшихся во время разминирования саперов… «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (The Fighting Seabees), 1944

Эгоцентричный и трудолюбивый Уэдж Донован-владелец строительной компании, которая ведет реконструкции и строительство взлетных полос на островах Тихого океана во время Второй Мировой Войны. Однажды он узнает, что его безоружные рабочие убиты японцами. Решительно настроенные парни приезжают в Вашингтон с требованием получить оружие для обороны строек и организовать… «УБИЙСТВО ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА ТРУСОМ РОБЕРТОМ ФОРДОМ» (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), 2007

Биографический фильм, рассказывающий об американском бандите Роберте Ньютоне Форде (1862-1892), который стал известным после того, как в апреле 1882 года застрелил знаменитого преступника Джесси Джеймса (1847-1882) из-за обещанного властями вознаграждения и амнистии за ранее совершенные преступления. На надгробном камне Форда имеется надпись «Человек, который застрелил Джесси Джеймса»… «ТРИБУНАЛ БИЛЛИ МИТЧЕЛЛА» (The Court-Martial of Billy Mitchell), 1955

Биографический фильм, рассказывающий о генерале армии США Уилльяме Лендруме Митчелле (1879-1936), который считается отцом военно-воздушных сил США. В картине воссозданы события 1925 года, когда Митчелл нарушил воинскую субординацию и был привлечен к военному трибуналу…Горечь этого процесса состояла в том, что на нем Митчелл предсказал события 1941 года в Перл-Харборе… «ПОСЛЕДНИЙ ДОН-2» (The Last Don-2), 1998

Продолжение гангстерской саги о самой крупной мафиозной семье США…После смерти дона Доменико Клерикуцио кто-то из конкурентов начинает против семьи войну. Но клан Клерикуцио нельзя уничтожить. Они теряют близких людей и веру, мстят и умирают, но семья становится только сильнее. Члены клана мечтают о другой жизни, но всегда возвращаются в семью… «УБИЙЦЫ ЛЕДИ» (The Ladykillers), 2004

В провинциальном городке объявляется презентабельный мужчина, называющий себя профессором Дорром. Он снимает комнату в доме престарелой негритянки Марвы Мансон и объявляет, что вместе с ним в подвале дома будет репетировать его оркестр народных инструментов, готовящийся к важному концерту. Женщина даже не догадывается, что под видом профессора и его музыкантов… «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ» (The Cabinet of Dr. Caligari), 2005

В провинциальном городке во время ежегодной ярмарки начинают происходить многочисленные убийства. Друзья Франсис и Алан отправляются на ярмарку, где их внимание привлекает аттракцион доктора Калигари, в котором странный человек по имени Чезаре спит всю свою жизнь, но может просыпаться под гипнотическим воздействием своего хозяина и даже предсказывать будущее… «ШЕРЛОК ХОЛМС-2. ИГРА ТЕНЕЙ» (Sherlock Holmes-2: A Game of Shadows), 2011

Давний противник Шерлока Холмса профессор Мориарти вновь замышляет какую-то гадость. Нашему герою становится известно об этом, поэтому Шерлок Холмс, не мудрствуя лукаво, наносит прямой визит профессору, чтобы предупредить его о последствиях. Но профессор Мориарти так же прямо заявляет, что если Шерлок Холмс будет ему мешать, то он убьет невесту доктора Ватсона… «КЛУБ СИНАТРА» (Sinatra Club), 2010

Рассказ о стареющем доне-главе самой сильной мафиозной семьи в США Доменико Клерикуцио, который решается на чудовищную комбинацию для того, чтобы обеспечить потомкам будущее вне мафии. И никто из участников и жертв этой страшной трагедии не узнает, что задумал ее сам дон Доменико Клерикуцио, решивший уничтожить рожденных им самим монстров… «ЛЕГКАЯ МИШЕНЬ» (Soft Target), 2006

Проститутка по вызову Эйнджел становится невольной свидетельницей жестокого убийства, в том числе двух полицейских. На девушку начинается настоящая охота. Теперь к ней приставлены двое полицейских, Дэнни Тайлер и Фил Йордан, которые должны довести в целости и невредимости до суда единственного свидетеля. Задание еще усложняется тем, что один из коллег наших героев-коррумпированный полицейский… «НА КРАЙ ЗЕМЛИ» (To the Ends of the Earth), 1948

Агент правительственных спецслужб США по борьбе с наркотиками Майкл Бэрроуз патрулирует на катере вдоль калифорнийского побережья. Его внимание привлекает корабль, пытающийся быстро скрыться. Прибыв на берег, Бэрроуз выясняет, что капитаном корабля является женщина, а приписан он к Шанхаю. Наш герой предполагает, что на корабле перевозились наркотики… «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (The Proposition), 2005

Командир отряда охотников за головами Стэнли ловит банду отъявленных преступников под предводительством Чарли Бернса. За головы трех братьев Бернс-Чарли, Артура и Майка-назначена крупная награда. В руках капитана Стэнли оказались два младших брата, но до Артура добраться пока не удается, ибо, по слухам, он нашел убежище в неприступных горах жестоких индейских племен… «ТЕРНЕР И ХУЧ» (Turner and Hooch), 1989

Детектив полиции Скотт Тернер узнает, что на пирсе был убит его старый знакомый старик, оставивший после себя лишь огромного пса по кличке Хуч. Скотт решает отдать собаку в приют для бездомных животных, но так как Хуч был последним, кто видел своего хозяина живым, то детектив предполагает, что пес может опознать убийцу. Он берет Хуча к себе домой, где и начинаются приключения этой парочки сыщиков… «СЛИШКОМ ПОЗДНО, ГЕРОЙ» (Too Late the Hero), 1970

Весна 1942 года. Военная служба на одном из островов Тихого океана для американского лейтенанта Сэма Лоусона похожа на отдых на курорте. Скоро у него отпуск, и он сможет улететь на месяц в Сан-Франциско. К несчастью для себя, Лоусон в совершенстве владеет японским языком, что делает его идеальным кандидатом для участия в совместной американо-британской военной операции… «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ВЕЩИ» (Very Bad Things), 1998

Мужчина средних лет Кайл Фишер собирается жениться на безмозглой блондинке Лауре. По американской традиции накануне свадьбы жених устраивает для своих друзей мальчишник, который на этот раз планируется в Лас-Вегасе. И вот Кайл, а также его близкие друзья отправляются в город грехов, где останавливаются в отеле, напиваются, накачиваются наркотиками и вызывают стриптизершу… «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ» (Wake of Death), 2004

Планы бывалого гангстера Бена Арчера уйти на покой внезапно срываются, когда его жена Синтия решает на время приютить юную беглянку из Азии по имени Ким. Синтия не подозревает, что Ким-дочь могущественного босса китайской триады Сун Куана, на поиски которой он бросает своих головорезов. Обнаружив следы дочери в Америке, Сун Куан устраняет всех на своем пути… «ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ УЖАСОВ» (The Last Horror Movie), 2003

У свадебного фотографа Макса Пэрри однажды появляется идея сделать громкий фильм-манифест, после просмотра которого люди по-настоящему задумались бы над своей жизнью и начали ценить каждое ее мгновение. А поскольку помимо своей основной работы Макс был еще и серийным убийцей-садистом, то особый режиссерский почерк формируется у него достаточно быстро… «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ» (The Man Who Knew Too Little), 1997

Американский продавец видеосалона по имени Уоллас Ритчи приезжает в Лондон на день рождения своего брата. Тот не очень рад видеть свалившегося как снег на голову Уолласа, так как именно этим вечером ему предстоит дома делать важную презентацию для крупных потенциальных инвесторов. Чтобы спровадить Уолласа на вечер из дома, брат устраивает ему участие в реалити-шоу «Театр жизни»… «ПОСЛЕДНИЙ СТРАЖ» (The Last Sentinel), 2007

Жестокий мир будущего. Человечество погрязло в войнах и преступности. Люди, пытаясь защититься от самих себя, изобретают дронов-высокотехнологичных биороботов-полицейских. Это было роковой ошибкой человечества: искусственный разум решает, что люди-это проклятье планеты. Теперь главная задача дронов: избавить Землю от людей, попросту уничтожив их… «НАРОД ПРОТИВ О'ХАРЫ» (The People Against O'Hara), 1951

Бывший когда-то успешным адвокатом по уголовным делам Джеймс Картейн пристрастился к бутылке и несколько лет тому назад отошел от серьезной адвокатской практики, продолжая заниматься лишь несложными гражданскими случаями. Дочь нашего героя Вирджиния из-за отца откладывает свадьбу, чтобы оберегать Картейна от запоев. Но однажды наш герой узнает, что сын их соседей Джон О'Хара… «БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (Battle Los Angeles), 2011

На калифорнийское побережье обрушивается метеоритный дождь. Но вскоре выясняется, что на нашу планету упали не метеориты, а космические корабли инопланетян. На Землю начинается вторжение вооруженных до зубов пришельцев. Уже спустя несколько дней практически вся Калифорния оказывается захвачена инопланетянами. Лос-Анджелес находится в руинах… «КАПОТЕ» (Capote), 2005

Биографический фильм, рассказывающий о нескольких годах жизни известного американского писателя Трумана Капоте (1924-1984), в течение которых он писал свой самый знаменитый роман «Хладнокровное убийство», основанный на реальном преступлении. Эта книга стала последней опубликованной работой писателя… «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (Catch Me If You Can), 2002

Биографический фильм, рассказывающий о самом удачливом и талантливом американском подделывателе чеков Фрэнке Уилльяме Эбигнейле (род. в 1948 году), чьи преступления пришлись на конец шестидесятых годов прошлого века. Начав подделывать чеки в 16 лет, Фрэнк за пять лет заработал более 2, 5 миллионов долларов, после чего был пойман ФБР… «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (Girl, Interrupted), 1999

Биографический фильм, рассказывающий о полуторагодичном пребывании в 1967 году 19-летней девушки Сюзанны Кейсен (род. в 1948 году) в психиатрической лечебнице. В 1993 году женщина написала об этих днях одноименный роман, который вылился в этот фильм. Интересно, что отец Сюзанны был советником Джона Кеннеди по экономическим вопросам. В настоящее время Кейсен продолжает писать книги… «КОКАИН» (Blow), 2001

Биографический фильм, рассказывающий о знаменитом наркоторговце Джордже Джейкобе Янге (род. в 1942 году), который в семидесятых годах прошлого века организовал массовые поставки кокаина из Колумбии в США, контролируя почти 85% всего кокаинового рынка США. Проведя за решеткой более двадцати лет, Янг вышел на свободу в 2014 году и в настоящее время проживает в социальном учреждении… «ЛОНДОНСКИЙ БУЛЬВАР» (London Boulevard), 2010

Пытаясь покончить с криминальным прошлым, только что вышедший из тюрьмы Митчелл знакомится с кинозвездой Шарлоттой, которая прячется в своем лондонском доме от толпы репортеров и фотографов. Красота и ранимость актрисы покоряют нашего героя, и он становится ее телохранителем, защищая Шарлотту от агрессивных папарацци, преследователей и прочих негодяев… «СВИДЕТЕЛЬ ПРОТИВ МАФИИ» (Witness to the Mob), 1998

Биографический фильм, рассказывающий об известном американском гангстере, главе преступного семейства Гамбино в Нью-Йорке Джоне Готти (1940-2002). Знаменитость к Готти пришла после того, как его сдал ФБР собственный заместитель Сальваторе Гравано (род. в 1945 году), в момент написания этой рецензии находящийся в тюремном заключении (его освободят в 2019 году)… «ЧАСЫ» (The Hours), 2002

Биографический фильм, рассказывающий о британской писательнице Вирджинии Вульф (1882-1941), которая покончила жизнь самоубийством из-за недомогания на нервной почве. Действия картины разворачивается в трех временных плоскостях, в которых, наряду с писательницей, присутствуют персонажи ее произведений… «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» (I Am Number Four), 2011

Старшеклассник Джон Смит выглядит обыкновенным человеком, но на самом деле он-пришелец с планеты, захваченной врагами. Когда на его планете началась война, то все мирные жители погибли, и лишь тринадцать человек, наделенных сверхъестественными способностями, нашли убежище на Земле. Но захватчики выследили беглецов и продолжают охоту на них на нашей планете… «ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ ДЖЕКА» (You Don't Know Jack), 2010

Биографический фильм, рассказывающий об американском враче Джейкобе Кеворкяне (1928-2011), который с конца восьмидесятых годов прошлого века ратовал за легализацию эвтаназии. Деятельность Кеворкяна привела к тому, что он отбыл в тюремном заключении восемь лет. В девяностых годах доктор помог умереть более, чем двумстам людям, страдавшими неизлечимыми болезнями… «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА» (Mou gaan dou), 2002

Много лет тому назад триада во главе с Хон Самом заслала в полицию своего человека. По прошествии времени засланный гангстер стал уважаемым инспектором Лау Кин Мингом. Полиция давно ведет охоту на Хон Сама, но никак не может достать достаточно доказательств. Но лишь один человек из полицейского участка знает, что в банде Хон Сама вот уже семь лет находится засланный полицейский…